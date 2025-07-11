全是假的！馬來西亞老夫婦誤信「AI影片」出遊 跋涉300公里後心碎了

馬來西亞有一對老夫婦誤信網路上流傳的AI影片，跋涉300公里出遊，結果才知道是一場空。圖為涉事的AI影片。（圖擷取自影片）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為了一睹在社群媒體影片中出現的纜車景點，馬來西亞一對年長夫婦特地從吉隆坡出發，跋涉超過300公里前往霹靂州（Perak），卻在抵達後才發現，這段影片是由 AI 生成的，影片中的纜車根本不存在。

新加坡《海峽時報》報導，1名當地飯店員工日前在社群上分享了上述經歷，她表示，老夫婦辦理入住時，問她有沒有搭過 Kuak Hulu 的纜車。她原本以為對方在開玩笑。Kuak Hulu是大馬霹靂州的一個傳統鄉村，接近泰國邊境。

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但當老婦人告訴她，他們兩人從吉隆坡，專程為了這個纜車來的時候，這名飯店員工才驚覺老夫婦是認真的。

這段假纜車影片長約3分鐘，由 AI 製作，內容中一名自稱是「TV Rakyat」的記者出現，介紹這個景點並訪問了遊客，包括來自泰國的旅客。影片還展示了一群人排隊購票的場景，購票亭上寫著「Kuak SkyRide」（Kuak空中纜車）。

接下來的畫面呈現纜車穿越森林、溪流，甚至有一群鹿正在吃草，最後纜車停在鄰近吉打州（Kedah）的華玲山（Baling Mountain）山腳下。

但這段影片可見AI生成的痕跡，如影片結尾有位老婦人突然倒立，翻身時雙腿和身體融合成一團模糊的物體，之後再恢復成正常狀況落地。

這名飯店員工說：「我真的嚇壞了，我趕緊跟阿姨解釋這影片是 AI 生成的，根本不是真的。」老婦人卻反問：「為什麼要騙人？影片裡還有記者呢！」

老婦人還回說，她在影片下方都沒有看到任何說明指出這是假的影片，甚至表示想要控告「TV Rakyat」的記者。不過飯店員工再次提醒她，那位記者根本就不存在。

當被問到為何出發前不與小孩確認時，這對老夫婦表示，他們「不好意思開口問」。這位飯店員工於是在貼文中呼籲大家，出門前應多關心父母計畫要去的景點是否真實。

這起事件在社群媒體上迅速爆紅，並引發大馬全國關注。當地警方也呼籲民眾對網路上的熱門內容保持警覺，並務必查證影片真偽。

大馬華玲縣警方表示，目前尚未接獲任何正式投訴，但他強調，該地區並無任何纜車建設計畫，而初步調查確認該影片完全為虛構內容。當地警方並呼籲民眾不要在未經查證的情況下，輕信網路上流傳的影片。在這個 AI 生成內容氾濫的時代，錯誤資訊很容易擴散，造成混亂。

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