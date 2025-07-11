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川普關稅重創亞洲國家！BBC點名2大輸家

2025/07/11 15:05

川普已向23國發出對等關稅通知函。（資料照，路透）川普已向23國發出對等關稅通知函。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普已向23國發出對等關稅通知函，其中包括日本、南韓到斯里蘭卡等多達14個亞洲國家，早前川普更宣布對加拿大輸美商品課徵35%關稅。外媒指出，亞洲在川普關稅攻勢中動盪不安，並點名2大輸家，除了「亞洲的製造業者」面臨風險外，美日的盟友關係也受到傷害。

英媒《BBC》報導指出，川普最新的關稅威脅，對日本商品徵收25%關稅，日本首相石破茂表示「深感遺憾」。東京作為美國的長期盟友，一直極力想要避免這樣的情況。日本一方面試圖為陷入困境的汽車製造商爭取讓步，一方面又抵抗美國要求開放日本稻米市場的壓力。雙方已進行了多輪談判。自4月川普宣布對盟友與對手全面加徵關稅以來，日本貿易大臣至少已七次造訪華盛頓。然而，這些努力似乎收效甚微。隨著談判進展遲緩，川普對東京的評價也從「強硬」變為「被寵壞」。

全球各國與美國達成協議的最後期限延至8月1日，等於川普再次重置了全球貿易的關稅倒數計時器。那麼，到底誰是贏家、誰是輸家？

BBC指出，就某一層意義來看，幾乎所有國家都是贏家，因為川普又把期限延長了3週。大華銀行（United Overseas Bank）研究主管孫德根（Suan Teck Kin）表示，「樂觀的看法是，這代表各方會在8月1日的期限前加快談判腳步。」像是泰國、馬來西亞等成長型經濟體，本週收到關稅通知後，特別急於尋求解決方案。這些國家也因美國打擊中國洗產地而夾在中美之間。

經濟學家告訴BBC，由於貿易協議本身的複雜性，延長期限的可能性仍高。根據新加坡國立大學講師Alex Capri指出，考慮到美方信件中提出的要求本身並不清楚，各國需要時間釐清並執行川普的條件。例如，美國與越南的貿易協議中特別對轉運商品課徵關稅，但目前還不清楚這是否只針對成品，還是所有進口零組件也涵蓋在內。Capri指出，不論是哪一種，都需要更複雜的技術來追蹤供應鏈，這將會是一個緩慢、長期且不斷演變的過程，涉及多方，包括科技公司和物流夥伴。

BBC指出，川普關稅佔的輸家就是「亞洲的製造業者」，Capri認為，來自美國、歐洲與中國的跨國企業都面臨風險，這不僅傷害出口商，也影響到美國的進口商與消費者。但是，對於亞洲許多國家而言更是重創，因為這些經濟體的崛起有賴製造業，從電子到紡織皆是如此。

Capri補充說，美中貿易過於緊密，難以簡單劃分輸贏，但越南、柬埔寨等出口依賴度高的國家將首當其衝，分別面臨高達40%及35%的懲罰性關稅。相對地，南韓與日本因擁有更強的經濟實力與地緣政治籌碼，可能有能力撐得更久。印度同樣握有籌碼，目前尚未收到美方關稅信函。儘管協議看似即將達成，但在開放農業市場與進口規則等議題上仍存在關鍵歧見，導致談判延宕。

BBC指出，「美日同盟」也是一大輸家，經濟學家Jesper Koll表示，儘管美日之間有密切的經濟與軍事關係，日本仍被當作一般亞洲貿易夥伴對待，Koll認為，日本已準備好長期應對，不會輕易讓步，尤其參議院選舉將至，很難預期8月前會有協議結果。

那麼，中美之間的角力，目前又是誰輸誰贏呢？BBC指出，亞洲一直是美中角力的主要戰場，關稅戰可能讓川普失去優勢，部分觀察人士認為，川普延長談判期限其實反映出他過於高估自己的籌碼。

新加坡國立大學經濟學教授David Jacks指出，美國的談判地位其實已被削弱，因為這顯示出他們的底牌並不像他們想像的那麼強。新加坡國立大學講師Alex Capri指出，川普選擇將通知信張貼於網路，而非透過傳統外交管道發送，這可能會適得其反，形同一場「政治戲碼」，這種混亂正是「送給中國的大禮」。他補充說，中國正試圖塑造自己是「比川普更穩定」的替代選項。

BBC指出，美國及中國2國誰能在這場貿易戰中贏得更多盟友仍難以斷言，新加坡國立大學經濟學教授David Jacks 認為，美中雙方都認為有必要分手，但要做到這一點很難，過程恐怕耗費數年，甚至數十年時間。

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