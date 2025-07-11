一圖秒懂台電復電順序 民眾苦等末端接通

「丹娜絲」颱風強襲台南，造成全市累計逾28.8萬戶停電，台電人員克服困難搶修。（台電提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中度颱風「丹娜絲」強襲台南，無中央山脈屏障，強風直掃嘉南平原，最大陣風高達17級，造成全市累計逾28.8萬戶停電，為全台最嚴重災區。其中溪北13區受創最重，電線桿如骨牌傾倒，至少600支以上斷裂、倒塌，復電工程艱鉅。

台電工程人員手繪分歧線示意圖，說明搶修流程。（台電提供）

在斷電黑夜中，台電人員冒著風雨搶修，許多住戶目睹他們爬上傾斜電桿、雨中作業，直說：「辛苦了，謝謝你們」，市長黃偉哲也分享相關畫面，在學甲修復電桿的時候，有位阿伯特別停下來鼓勵，台電人員感動說：「謝謝阿伯給的溫暖，我們會全力盡速來完成修復工作，也謝謝大家的體諒」。

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截至昨（10）日晚間10時，台南仍有3萬2363戶尚未復電，其中11個行政區停電戶數逾千。今（11）日下午1時，再推進近5000戶，剩下2.8萬待修，其中10個行政區停電戶數逾千，尤以學甲區停電戶數逾6000戶最多。

阿伯感謝台電人員。（台電提供）

台電配電處副處長林昶旭說明，搶修作業循「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」順序，就像樹木輸送水分，必須從源頭一路修到末端，才能恢復整體電網。許多民眾雖見電線修復，仍苦等未來電，正是因為末端分歧線尚未接通。

尤其溪北沿海地區災損嚴重，倒塌電桿多位於田埂、魚塭間，工程車輛難以進入，台電人員費時費力。一支12公尺、重逾1.2噸的電桿，復建需時2至3小時，加上雨中高空作業，雖有安全措施仍須提防滑墜。林昶旭表示，工程人員辛苦，但沒電的住戶也很辛苦，我們感同身受，全力以赴。

目前台電已全面動員、徵調各地接線人力，如同「螞蟻雄兵」投入災後搶修。林昶旭表示，預計今晚深夜可讓溪北多數聚落恢復用電，但末端地區仍需一段時間才能全面通電。

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