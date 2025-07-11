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台灣關稅未定凌遲 特斯拉銷量崩跌、中古車沒人敢收

2025/07/11 12:51

根據監理站統計資料，特斯拉電動車第2季領牌數較去年同期大跌64%。（記者楊雅民攝）根據監理站統計資料，特斯拉電動車第2季領牌數較去年同期大跌64%。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國總統川普陸續宣佈各國對等關稅，台灣關稅卻遲遲未宣佈，汽車產業首當其衝的正是美國電動車品牌特斯拉（TESLA），根據監理站統計資料，特斯拉電動車第2季領牌數僅2053輛，較去年同期大跌64％，不僅新車銷量大減，中古車市更出現沒人敢收特斯拉電動車的窘境。

台美對等關稅稅率遲未關獎，外傳將美國進口車關稅將1次到位，從17.5%降至0，消費者預期該政策若成真，車商認為，車價最有降價空間的正是特斯拉，也使得想買特斯拉的車主，觀望態度較其它德系、日系等品牌濃厚，已下訂的車主也不想在這時候交車。

根據監理站統計資料，特斯拉第1季領牌數2636輛，年增22.3%；累計1-6月領牌數4689輛，年減40.6%，等於是4月初川普宣佈啟動對動關稅措施後，立刻造成特斯拉買氣急凍，甚至已下訂的車主即使車子已到港，也不敢在這時候自保稅倉庫提車。

去年第2季特斯拉領牌數達5733輛，今年第2季領牌數僅2053輛，不只新車領牌數腰斬，市場也傳出中古車商不敢收特斯拉，中古車商擔心，這時收了特斯拉，屆時美國進口車關稅若降至零，馬上得面臨跌價損失，若車主真的要賣，恐得賤賣，才敢收。

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