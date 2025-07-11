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全家超狂祝福7-11布條引熱議 萊爾富：被排擠了

2025/07/11 14:14

全家便利商店的小編PO出與7-11的有趣互動引發熱議。（圖擷取自 Threads ）全家便利商店的小編PO出與7-11的有趣互動引發熱議。（圖擷取自 Threads ）

陳麗珠／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕連鎖超商7-11的知名吉祥物OPEN將的生日是在7月11日，全家便利商店的小編昨日PO出與7-11的有趣互動，並在貼文中表示「就知道你也是全家人～」，該貼文引發熱議，萊爾富、OK超商的小編也幽默回應。

全家便利商店的小編在社群平台Threads貼出照片，可以看到7-11的紅布條寫著：「我們全家人都祝7-ELEVEn生日快樂」，全家也掛出紅布條寫著：「抓到，隔壁全家人，全家小編也7/11生日唷」。全家小編並在貼文中表示：「就知道你也是全家人～嘻嘻！隔壁全家人！記得一起幫7/11生日的全家小編過生日唷！」

網友們看到貼文後紛紛留言稱，「你才全家，你全家都是全家」、「這cp太香了，是相愛相殺類型」、「7-11、全家，兩家一家親」。萊爾富小編則留言：「我感覺有被排擠」，OK小編也留言，PO出2個笑臉與2個OK的表情符號。

7-11小編則在今日稍早PO文表示，「誠摯感謝『7愛的』各位祝福，全家人都要幫OPEN將慶生喔！我們全台門市Always為全家人OPEN！」

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