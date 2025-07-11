加油族再撐一下！ 下周油價最多降0.2元

下週油價估降0.1元或0.2元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族注意!國際油價上漲，但台灣中油持續啟動平穩措施，下周汽油估計降0.1到0.2元、柴油不調整或調降0.1元。

受到國際油價上漲，紅海航線再度發生船隻遇襲事件、沙烏地阿拉伯調漲8月銷往亞洲原油售價；中油累算至7月10日的調價指標7D3B週均價為71.00美元，較上週（69.17美元）上漲1.83美元。本週新臺幣兌美元匯率為29.127元，較上週（29.173元）升值0.046元。

請繼續往下閱讀...

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.5元，柴油調漲0.4元。

中油持續啟動平穩措施，預估實際預估汽油調降0.1或0.2元、柴油不調整或調降0.1元；若按照預估，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元或26.9元、95無鉛汽油每公升28.3或28.4元、98無鉛汽油每公升30.3或30.4元、超級柴油每公升25.6或25.5元。最終實際調整金額請於週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法