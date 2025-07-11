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台灣稅率傳落15~20％ 新台幣由貶轉升、暫收29.231元

2025/07/11 12:14

台灣稅率傳落15~20％ 新台幣由貶轉升、暫收29.231元中午暫時收在29.231元、升值0.9分，台北外匯經紀公司成交量5.19億美元。
（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普推動「對等關稅」持續「開獎」，迄今已向22國寄出關稅通知信，但台灣始終未列入名單。根據外媒報導，川普表示，對尚未公布的貿易夥伴，計劃實施15%至20%的全面性關稅，亦即台灣最終稅率可能落在該區間。消息傳出後，引發市場多空解讀，新台幣兌美元匯率早盤下探至29.28元低點後，由貶翻升，中午暫時收在29.231元、升值0.9分，台北外匯經紀公司成交量5.19億美元。

回顧川普8日凌晨公布第一波對等關稅措施，針對日本、韓國等14國課徵25%至40%的重稅，隨後第二波又新增菲律賓等7國，稅率多落在20%至30%，同時宣布調高加拿大、巴西的關稅至35%與50%。由於台灣尚未被納入名單，市場對台灣可能適用的關稅水準眾說紛紜，一般認為，只要低於我貿易對手國日、韓的25%，便不至於造成重大衝擊，甚至可視為「相對利多」。

新台幣早盤開出29.27元、貶值3分後，一度探低至29.28元，隨著台積電股利匯出壓力逐步消化，加上新一波熱錢回流，支撐匯價翻升至29.22元附近震盪整理。

觀察亞幣走勢，由於美新申請失業救濟金人數下降至2週新低，強勁的勞動市場數據，加上新一輪關稅威脅，增強市場避險情緒，美元指數反彈下，日圓、韓元再度走弱，人民幣則意外小幅升值，亞幣表現分歧。

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