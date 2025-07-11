原住民保留地貸款今年9月上路 住宅類可貸30年、1000萬

民進黨籍原住民立委伍麗華今天召開記者會表示，原保地貸款有望於今9月上路，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應。（伍麗華辦公室提供）

〔記者李文馨／台北報導〕原住民保留地長期無法納入銀行貸款體系，長期面臨有土地、卻求貸無門的困境。民進黨籍原住民立委伍麗華今天召開記者會表示，原保地貸款有望於今9月上路，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應；原民會補充，住宅類貸款最長可貸30年，經濟產業類則可達15年，最高可貸金額為1000萬元。

伍麗華表示，過去由於《山坡地保育利用條例》第37條限制原保地僅能移轉予原住民，導致在拍賣市場流通困難、銀行無法評估擔保價值，形成「商品化困難」的結構問題，讓族人長期被排除於主流金融體系之外，如今行政機關已備齊配套，原保地貸款是還給族人應有的經濟發展權益。

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她說，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應政策，應即刻啟動貸款機制，實現居住正義與經濟平權。

原住民族委員會副主委杜張梅莊說明，原民會將與農業信用保證基金及3家銀行簽訂行政契約，預計今年9月底上路，原保地貸款可以提供經濟產業用途（如農業設施、部落觀光、產業基地等）或是住宅用途（如自建、自購或修繕），其中住宅類貸款最長可貸30年，經濟產業類則可達15年，最高可貸金額為1000萬元。

杜張梅莊也提到，為打破長年原保地常不被金融機構接納為擔保品，此次原民會提供兩大關鍵配套，包含高達95%的信用保證、提供利息補貼，降低族人貸款負擔，這兩項機制成功說服公股銀行及信用保證機構參與，使政策得以正式啟動。

農業信用保證基金董事長賴坤成指出，過去族人因無法取得銀行貸款，只能轉向民間高利借貸，導致經濟壓力更加沉重，呼籲正視此一結構性不公，土地有其使用與交換價值，但原住民族群卻要付出市場上最高的資金成本，這是必須突破的不合理現象。

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