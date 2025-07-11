晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

原住民保留地貸款今年9月上路 住宅類可貸30年、1000萬

2025/07/11 12:15

民進黨籍原住民立委伍麗華今天召開記者會表示，原保地貸款有望於今9月上路，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應。（伍麗華辦公室提供）民進黨籍原住民立委伍麗華今天召開記者會表示，原保地貸款有望於今9月上路，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應。（伍麗華辦公室提供）

〔記者李文馨／台北報導〕原住民保留地長期無法納入銀行貸款體系，長期面臨有土地、卻求貸無門的困境。民進黨籍原住民立委伍麗華今天召開記者會表示，原保地貸款有望於今9月上路，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應；原民會補充，住宅類貸款最長可貸30年，經濟產業類則可達15年，最高可貸金額為1000萬元。

伍麗華表示，過去由於《山坡地保育利用條例》第37條限制原保地僅能移轉予原住民，導致在拍賣市場流通困難、銀行無法評估擔保價值，形成「商品化困難」的結構問題，讓族人長期被排除於主流金融體系之外，如今行政機關已備齊配套，原保地貸款是還給族人應有的經濟發展權益。

她說，目前已有土地銀行、合作金庫與全國農業金庫3家公股銀行響應政策，應即刻啟動貸款機制，實現居住正義與經濟平權。

原住民族委員會副主委杜張梅莊說明，原民會將與農業信用保證基金及3家銀行簽訂行政契約，預計今年9月底上路，原保地貸款可以提供經濟產業用途（如農業設施、部落觀光、產業基地等）或是住宅用途（如自建、自購或修繕），其中住宅類貸款最長可貸30年，經濟產業類則可達15年，最高可貸金額為1000萬元。

杜張梅莊也提到，為打破長年原保地常不被金融機構接納為擔保品，此次原民會提供兩大關鍵配套，包含高達95%的信用保證、提供利息補貼，降低族人貸款負擔，這兩項機制成功說服公股銀行及信用保證機構參與，使政策得以正式啟動。

農業信用保證基金董事長賴坤成指出，過去族人因無法取得銀行貸款，只能轉向民間高利借貸，導致經濟壓力更加沉重，呼籲正視此一結構性不公，土地有其使用與交換價值，但原住民族群卻要付出市場上最高的資金成本，這是必須突破的不合理現象。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財