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商總再喊話開放3大類移工 勞動部︰秉持三大原則

2025/07/11 11:58

商總理事長許舒博昨日再喊話要求開放3大類移工，勞動部對此提出回應（業者提供）商總理事長許舒博昨日再喊話要求開放3大類移工，勞動部對此提出回應（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕商總理事長許舒博10日在商總會員大會中，公開揭露多次拜訪勞動部長洪申翰的談話內容，表示已獲承諾針對「3K產業」開放移工，且要求「中階技術人力」及「護理助理工」開放引進移工。對此，勞動部今日回應表示，目前仍在進行相關研商跟規畫，研議過程中，勞動部持續與各界交換意見，但不會涉及「承諾不承諾」的問題。

勞動部針對許舒博的發言指出，相關政策的研議，會秉持三項原則：第1、避免影響本國勞工就業機會，希望促成雇主幫本勞加薪、提升勞動條件；第2、希望產業能有更充足勞動力可運用，有助於企業留才、穩定人事；第3、提升政府在移工聘僱上的角色跟功能，進一步確保移工權益。

勞動部強調，作為跨國勞動力政策的主管機關，在政策完成規劃與評估後，勞動部會主動且正式向外界說明。

中華民國全國商業總會昨日舉辦會員代表大會，理事長許舒博致詞時指出，台灣目前除了關稅、匯率問題，還有缺工、勞工的問題，他認為產業缺工的問題應歸經濟部主導，因為經濟部才知道哪一個產業缺工，應該幫產業提出移民、移工合理爭取的問題，不是由勞動部，因為勞動部是「維護勞工」的，但產業發展、勞工政策應回歸經濟部主導。

許舒博指出，針對缺工問題，他已經找勞動部長洪申翰談了2、3次，部長承諾，「3K產業」一定會對外開放，就是最困難、台灣人都沒人要做的，一定會對外開放；第2、開放各行各業的中階技術人力，以彌補這塊的不足；第3、現在邁入長照，很多的護理師太辛苦且人力不足，造成醫院沒有病房，開放護理助理工，包括護理助理、長照照護人力，都是商總努力的方向。

勞動部今日強調，勞動部作為跨國勞動力政策的主管機關，會秉持項原則研議跨國勞動力引進，並持續與各界交換意見，但不會涉及承諾不承諾的問題。後續若政策完成規劃與評估，勞動部會主動且正式向外界說明。

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