獨家》 台積上兆採購大將李文如驚傳離職 由黃遠國接任

台積電掌管上兆元採購的資材管理副總經理李文如從休長假演變成將離職。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）高階主管傳出異動，掌管上兆元採購的資材管理副總經理李文如從休長假演變成將離職，她的資材管理職由資深處長、也是建立3奈米等先進製程有功的黃遠國接任。

台積電資材管理組織掌管公司上兆元採購、大大小小供應商達上千家，相關副總等主管職向來受半導體供應鏈矚目，李文如去年8月甫升任資材組織副總，也是內部最年輕的副總，作風相當美式，管理嚴格，但上任不到1年，上月初傳出她休長假，供應鏈傳出「可能回不來了」。

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今天半導體業界傳出，李文如從休長假演變成將於下周離職，她的資材管理職由資深處長黃遠國接任，台積電今已對內公告由黃遠國接任資材管理組織。

黃遠國於去年年中的台積電技術論壇台灣場次，曾公開亮相對客戶說明公司產能建置，當時，他是南科18B廠、3奈米廠資深廠長，業界猜測他將會是台積電「明日之星」，後來他被派任掌管品質暨可靠度的資深處長。

黃遠國是台積電培養的中生代主管，他曾獲第41屆國家傑出經理獎，得獎事蹟是帶領台積電團隊完成16、7、5、3奈米技術轉移或量產，並與團隊在南科打造出3奈米量產基地，順利完成量產。協助公司達成技術領先、卓越製造、客戶信任，並持續精進量產技術。

六年級生的李文如於2022年加入台積電擔任資材管理資深處長，並於去年8月升任副總經理，她先前陸續擔任Google、Apple、Qualcomm的採購主管。由於輝達台灣區總經理邱麗孟退休，職缺誰接任尚未敲定，也有人聯想，李文如離開台積電，會不會去擔任輝達台灣區總經理？

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