集保：今年電子投票、股東會視訊會議使用家數創新高

集保eVoting、eMeeting使用再創新高。（圖：集保提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕隨著股東會旺季落幕，根據集保結算所統計，今年度股東常會計有2239家上市、上櫃及興櫃公司採用電子投票（eVoting），此外股東會視訊會議（eMeeting）使用家數也持續成長，今年用戶共計達120家公司，雙雙再創新高。

集保指出，今年電子投票總筆數首度超過2000萬筆，總股數更一舉突破4000億股大關，雙雙創歷史新高。而今年股東會整體電子投票率達60.93%，連續3年成長。除公司股東會外，上半年計有元大台灣50、國泰臺灣加權正2等2檔ETF受益人會議採用電子投票，電子投票率更大幅衝高達86.9%及100%。

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集保結算所總經理陳德鄉表示，eVoting與eMeeting兩項服務相輔相成，為發行公司提供從股東會前投票到會中即時參與的完整解決方案，協助股務數位化與公司治理制度化，也讓臺灣資本市場接軌國際。

集保結算所表示，集保提供的電子投票（eVoting）與股東會視訊會議（eMeeting）雙e服務再創佳績，有效輔助投資人行使股東權利，推升ESG數位化，促進我國資本市場永續發展。

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