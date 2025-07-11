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Google薪資流出！軟體工程師破1000萬、UX設計師也近700萬

2025/07/11 14:42

隨著 AI 人才爭奪戰愈演愈烈，Google 與其他科技巨頭正砸下重金吸引頂尖人才。（路透）隨著 AI 人才爭奪戰愈演愈烈，Google 與其他科技巨頭正砸下重金吸引頂尖人才。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著 AI 人才爭奪戰愈演愈烈，Google 與其他科技巨頭正砸下重金吸引頂尖人才，雖然Google向來以優渥的薪酬待遇在矽谷享有盛名，但卻對內部薪資數據守口如瓶。不過外媒根據對外申請工作簽證所需的公開資料，從中獲得了一部分Google 職位的薪資水準，其中軟體工程師（Software Engineer）的基本年薪最高可達34萬美元（約1003萬元新台幣），而且還不含額外的股票與獎金。

《商業內幕》指出，Google 近幾個月來正在調整薪酬評估機制，這與 Meta、微軟等其他科技公司正在努力淘汰低效員工的策略不謀而合。在2022年時，《商業內幕》曾取得一份內部試算表，記錄了數千名Google員工自報的2022年薪資數據，部分包含股票與獎金。儘管相當優渥，但許多員工仍表示他們覺得「薪水不夠高」。

根據Google向美國勞工部提交的外籍工作簽證申請表中，可得知該公司部分職位的薪資有多少，《商業內幕》從 2025 年第一季約6800份簽證申請中的公開資料，發現Google軟體工程師年薪最高可達 34 萬美元，是已知的關鍵職位中最高的，也是工程類別中最高的。

而在商業與分析職位中，薪資最高的是財務分析師（Financial analysts），基本年薪最高可達22.5萬美元（約663萬元新台幣）；研究類職位中，研究科學家（Research Scientist）基本年薪最高，可達 30.3 萬美元（約893萬元新台幣）。

管理類職位部分，則是以產品經理（Product Manager）基本年薪最高，可達 28 萬美元（約826萬元新台幣）；顧問類職位以技術解決方案顧問（Technical Solutions Consultant）的25.3萬美元（約746萬元新台幣）居冠；設計類職位為UX 設計師（UX Designer）的23萬美元（約678萬元新台幣）。

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