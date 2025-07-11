焦點股》新漢：H1營收創3年同期高 股價勁揚

新漢6月營收優於去年同期，上半年累積營收創下最近3年同期新高。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）受惠於6月營收優於去年同期，加上今年上半年累積營收創下最近3年同期新高，今天開盤受到買盤力挺，盤中高點觸及79.8元，一度大漲5.55%，截至上午10時3分股價暫報78.3元，漲幅3.57%，成交量1888張。

新漢6月營收4.91億元，月減7.4%、年增22.5%，第2季業績14.83億元，季減10.31%、年增27.73%，上半年營業額累計為31.33億元、年增34.73%。新漢管理階層看好今年旗下子公司創博受惠於機器人控制器出貨強勁，該事業體今年營運可望創下歷年巔峰。

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新漢產品目前已整合AI運算、精密運動控制、自動化等技術，並進一步結合集團自行研發的軟體系統，將應用全面帶進製造業、工廠自動化、交通運輸以及新世代機器人場域，目標為產業打造更高效且安全的作業環境。將持續強化終端「軟體定義邊緣運算」解決方案在垂直領域的AI技術布局。

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