川普稱剩下國家課徵15％或20％台灣適用？ 行政院回應了

美國總統川普10日表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅，並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂。（路透資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕美國總統川普10日表示，他計畫對大多數貿易夥伴實施全面性的15%或20%關稅，並且駁斥了關稅將衝擊股市、推高通膨的擔憂。對於台灣的對等關稅是否也是15%或20%？對此，行政院今（11）日表示，談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。

政院官員表示，台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向大家報告。談判團隊以維護國家及產業利益、維護國民健康及糧食安全為核心，逐步且審慎的與對方進行談判。

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行政院發言人李慧芝昨在院會後記者會表示，雖然目前還沒收到關稅通知信函，但政府始終正面樂觀看待；行政院副院長鄭麗君於台灣時間8日，已與美國談判團隊在華府實體會晤，針對關鍵議題凝聚共識，對談判後續發展交換意見，雙方肯定談判會持續推進，並洽約下一輪的實體談判。

知情人士昨坦言，談判還沒有完成，因為要談的東西很多，不過，到目前為止，台灣算是世界各國中，談判狀況比較穩定，且能持續推進的。至於鄭麗君何時返國？他僅表示，談判團隊會繼續留在華府談判。

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