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利率不降反升？小摩CEO：市場低估美國升息風險

2025/07/11 12:16

摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）週四（10日）表示，隨著美國通膨預計將明顯上升，金融市場低估了美國利率上升的可能性，這一前景「令人擔憂」。

《路透》報導，美國聯準會（Fed）投票通過決定維持利率不變，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）指出，由於美國政府計劃徵收進口關稅，消費者將花更多費用在購買商品上，預計未來將出現明顯的通膨。與此同時，美國總統川普（Donald Trump）已多次喊話要Fed立即降息，並要求鮑爾辭職。

戴蒙表示，自己對於進一步升息可能性的預測「比任何人都高」。戴蒙在愛爾蘭外交部的1場活動中指出，市場預期升息的可能性為20％，但在他看來機率可能達40到50％，戴蒙認為這是值得擔憂的一點。

戴蒙稱，升息的可能性提升是主要是因為物價壓力，並點出關稅、美國政府的移民政策，加上預算赤字都是推高通膨的原因。戴蒙補充，全球貿易和人口結構的調整也有「某種程度的通貨膨脹」。

小摩是美國最大銀行，戴蒙已執掌該行長達19年，是華爾街最有影響力的人物之一。戴蒙表示，美國經濟的即時數據現在已「完全無法解讀」，並稱在川普的關稅政策和全球貿易不確定性後，金融市場開始出現「自滿情緒」，而且有些麻木了。

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