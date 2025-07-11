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談妥的關稅竟變卦 ! 這國不滿「11％變20％」美媒曝 : 川普臨時改口的

2025/07/11 09:46

越南以為已與美國達成關協議，但川普卻臨時改口了。（法新社資料照）越南以為已與美國達成關協議，但川普卻臨時改口了。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與越南2日達成新貿易協議，越南進口商品的關稅從46%降至20%，但《POLITICO》爆料，越南原本以為已與美國達成關協議為11%，但川普公布時卻變成20%，這讓越南政府錯愕不已，充滿驚訝、失望與憤怒。

《POLITICO》引述匿名人士獨家報導，川普上週在社群媒體上宣稱已與越共總書記蘇林通話達成關稅協議。川普表示，對越南的關稅稅率由46%降至20%，若原產地非越南則稅率提高至40%。作為交換，越南將「對美國開放市場」，允許美國商品「零關稅」進口。

據報導，川普的臨時改口震驚越南。

根據匿名人士說法，越南談判代表實際上並未同意20%的稅率，他們原以為關稅將降至約11%。且，川普在與蘇林的通話中並未顧及原先談定的數字，就逕行宣布美國將徵收高出9個百分點的關稅，但蘇林並未參與原先的談判。

目前越南政府至今仍未正式接受這項關鍵協議內容，令人質疑的是，美越雙方也都未公布任何協議文件，使人懷疑白宮聲稱其貿易談判取得進展的說法是否屬實。

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