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黃金漲不動了？分析師認無法突破「這價格」有原因

2025/07/11 08:43

週四（10日）黃金價格變動不大。（法新資料照）週四（10日）黃金價格變動不大。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕主美國總統川普與貿易夥伴關稅談判不確定性所引發的避險買盤，遭到美元走強抵銷，週四（10日）黃金價格變動不大，但分析師認為，除非有重大的地緣政治升級，否則黃金在無法突破3400美元，短期內恐將在區間內震盪。

紐約黃金期貨上漲0.1%，報每盎司3325.7美元；黃金現貨價上漲0.1%，報每盎司3317.44美元。

RJO Futures資深市場策略師帕維洛尼斯（Daniel Pavilonis）說：「除非有重大的地緣政治升級，否則我不認為黃金能突破3400美元。短期內，我認為黃金將在區間內震盪。」

川普週三進一步發動關稅攻擊，宣布美國將對進口銅礦課徵50%關稅，以及對巴西輸美商品課徵50%關稅，兩者都將在8月1日生效。

此外美國聯準會（Fed）週三公布6月會議紀錄，顯示「一、兩位」官員認為應該最快7月開始降息，但大多數官員仍擔心關稅將帶來通膨壓力。

經濟數據方面，美國上週初領失業救濟金的人數意外下滑，代表即使其他指標顯示就業市場逐漸冷卻，美國雇主依然設法留住員工。

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