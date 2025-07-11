台積電超越輝達？外媒解答AI晶片大贏家

外媒認為，台積電有望成為比輝達更大的AI晶片贏家。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國媒體報導，輝達（NVIDIA）是人工智慧（AI）領域的超級明星，但台灣的半導體公司也值得一提，隨著AI晶片需求殷切，台積電（2330）有望成為比輝達更大的AI晶片贏家。

台積電（2330）昨（10）日公布今年6月營收為新台幣2637億900萬元，月減17%、年增26.9%，第2季合併總營收高達新台幣9337.92億元，季增11.26%、年增38.64%。上半年營收共約為新台幣1兆7730億4600萬元，年增40%。

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《巴隆周刊》（Barron's）指出，台積電成長速度與輝達上季營收激增69%不相上下，但相較於輝達必須費力保持領先競爭對手的優勢，台積電在高階晶片代工領域已經佔主導地位，且幾乎沒有跡象顯示，台積電會在未來數年面臨競爭威脅。

台積電先前預期，2025年AI相關晶片營收可望倍增，未來5年可望以約莫45%的年成長率持續擴張。

不過，報導認為，唯一美中不足的是，美國總統川普的關稅政策，可能是台積電唯一的弱點。儘管迄今為止，晶片一直免關稅，但川普9日揚言不久後可能宣布對進口半導體課稅，目前則未詳述稅率或日期。

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