川普關稅連環出招！國際油價遭殃應聲下挫

國際油價週四（10日）下跌逾 2%。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由於投資人評估美國總統川普關稅政策，對全球經濟成長的潛在影響，國際油價週四（10日）下跌逾 2%。

美國紐約西德州中級原油期貨收每桶 66.57 美元，下跌 1.81 美元，跌幅 2.65%。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨收每桶 68.64 美元，下跌 1.55 美元，跌幅 2.21%。

川普週三威脅將對巴西課徵 50% 懲罰性關稅，藉此向巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）施壓。巴西當局正在審理前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）涉嫌政變、阻止魯拉於 2023 年就職的案件。

魯拉於週四召集各個部長開會，之前他在社交媒體上暗示將採取對等報復措施。

川普也宣布將對銅、半導體與藥品加徵關稅。川普政府目前已向菲律賓、伊拉克等國發出關稅通知信，本週共有10多個國家收到，包括南韓與日本。

Onyx Capital Group 研究主管奇利古里安（Harry Tchilinguirian）表示，川普過去在關稅議題上反覆無常，使得市場對此類消息的反應已不如以往敏感。

他說：「考量到政策制定的反覆性，以及政府在關稅問題上展現的彈性，市場大多處於觀望狀態。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法