白宮有意見？黃仁勳將訪中 傳行前先會川普

知情人士透露，輝達執行長黃仁勳（右）週四在（10日）白宮會見美國總統川普（左）。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近日市場剛傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳計劃在下週訪問中國的消息，知情人士隨後向媒體透露，黃仁勳週四（10日）在白宮會見美國總統川普（Donald Trump），在美中關係緊張之際，一舉一動都備受關注。

綜合外媒報導，黃仁勳過去一直強調美企需要進入全球最大的半導體市場，並多次訪問中國，而黃仁勳這次的中國行，正逢敏感時期。作為AI晶片的主要生產商，輝達已陷入更廣泛的美中科技衝突之中。

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黃仁勳先前曾批評川普政府在4月實施的出口管制，這些限制阻止了輝達銷售該公司為中國市場特別供應的H20晶片。黃仁勳呼籲華府放鬆美國的技術出口限制，並認為，這些限制為華為等中國競爭對手帶來了不公平的優勢。

美國的限制措施實際上已將輝達排除在中國這個全球最大的晶片市場之外，導致輝達Q1銷售額損失25億美元（約新台幣732.75億元），Q2銷售損失則預計達到80億美元（約新台幣2344.8億元）。

黃仁勳與川普會面之際，輝達市值在週四收盤首度突破4兆美元（約新台幣117.24兆元），也是全球首個達到這一里程碑的企業，投資人對於AI浪潮的熱情持續高漲，這提振了整個科技產業的股價。

川普週四稍早在社群媒體大力宣傳輝達飆升的股價，並指出，科技股繁榮市推動聯準會（Fed）降息的一個原因。川普表示，科技股、工業股和那斯達克指數創歷史新高，加密貨幣飛漲，自川普加徵關稅以來，輝達股價已漲47％，美國正在接收數千億美元的關稅。

知情人士表示，黃仁勳這趟中國行將前往北京，預計與包括中國商務部長在內的中國高階官員會面。知情人士補充，黃仁勳也將參加下週在北京舉行的國際供應鏈博覽會，但確切行程計劃仍未確定。

目前仍不清楚黃仁勳前往白宮將與川普討論哪些內容，知情人士拒絕透露具體議程。白宮發言人並未立即回應，輝達方面則拒絕置評。

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