每週爆肝100小時！他靠「地獄式創業」打造出AI機器人帝國

Gecko Robotics所打造的機器人，可攀爬牆面、進行超音波掃描，對建築物進行檢測。（圖擷取自Gecko Robotics臉書粉絲專頁）

Gecko Robotics聯合創始人兼CEO盧薩拉瑞安（Jake Loosararian，右），以及他的妻子貝絲（Beth Loosararian）。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕現年34歲美國科技業高管盧薩拉瑞安（Jake Loosararian）從 2013 年大學畢業後，便全心投入創業，雖然面對來自家人與師長的勸阻，他選擇堅持將大學時期的校園專案：一款可攀爬牆面、進行超音波掃描的檢測機器人，變成一間真正的企業。而在創業初期，盧薩拉瑞安在朋友的沙發上過夜、面臨破產邊緣，每週工時更超過了100個小時，那段時間他多次考慮放棄，在堅持下來後，如今他打造出一家市值高達 12.5 億美元（約369億元新台幣）的 AI 創新企業「Gecko Robotics 」。

《CNBC》報導，盧薩拉瑞安在2012年就讀美國賓州葛洛夫城市學院（Grove City College）的電機系時，和同學一起設計出一款重達 40 磅（約18.14公斤）、配備超音波掃描器的機器人，能攀爬並掃描當地一座發電廠的牆面，藉此找出如裂縫或腐蝕等需維修的高成本問題。這台機器人最終為該發電廠節省了數百萬美元的生產與人力成本。

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2013年畢業後，盧薩拉瑞安想把此事變成一份事業，希望打造出能檢查各類關鍵基礎設施的機器人，他表示，當時家人和教授都勸他不要這麼做。

盧薩拉瑞安形容自己在創業初期幾乎是硬撐過來的：3年內靠著朋友的沙發過夜、面臨破產邊緣、每週工時超過 100 小時。有時，他的工作地點甚至是在「骯髒又惡劣」的發電廠鍋爐內部，親自修理故障的機器人原型。

雖然很辛苦也很想放棄，但每次與客戶互動後，盧薩拉瑞安越來越確信這門生意是有未來的。他說：「真正讓我撐下去的，是和客戶在一起，聽他們講這個問題有多重要……那給了我鼓勵，讓我覺得自己不是在自欺欺人。」

直到 2016 年，盧薩拉瑞安的堅持終於開花結果。Gecko Robotics 成功獲選進入矽谷創業加速器 Y Combinator，為公司取得種子輪資金鋪路，也讓他連結到更多投資網絡。

如今，Gecko Robotics所打造的機器人配備 AI 技術，能攀爬、飛行，甚至還可潛入水下，為發電廠、橋梁、水壩和軍事設備等關鍵設施，以及各種高風險、高成本場所提供精準檢測，其客戶包括美國海軍、發電廠營運商NAES，還有阿布達比國家石油公司等。

該公司的前景也越來越光明，最新一輪募資於今年 6 月 12 日完成，獲得考克斯企業（Cox Enterprises）領投的 1.25 億美元（約36.9億元新台幣）資金，使公司市值自2023年 12 月上次募資以來翻倍，達到 12.5 億美元。

盧薩拉瑞安表示，早期的苦難反而鍛鍊了他創業者的韌性。「這些傷痕讓你更有信心、更勇敢，並堅持將目標實現。那是非常寶貴的經驗，而這一切都是在經歷地獄般的磨練後才獲得的。」

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