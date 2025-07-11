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輝達黃仁勳賺翻了！身家即將超車「股神」巴菲特

2025/07/11 10:23

輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（資料照）輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳。（資料照）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳，如今的身家幾乎與長年位居全球富豪榜前列的「股神」巴菲特（Warren Buffett）相當，甚至可能很快超越這位「奧馬哈的先知」（The Oracle of Omaha）。

根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index），截至週五（11日）統計，現年63歲的黃仁勳的淨資產達1430億美元，為全球第10大富豪，2025年迄今成長了287億美元。他的大部分財富來自其持有的輝達股份，輝達目前是全球市值最高的上市公司，市值突破4兆美元。

另一方面，巴菲特的淨資產也在今年增加了 18.1 億美元，至約 1440 億美元，是全球第9大富豪。巴菲特旗下的綜合控股公司波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）在 2025 年表現穩健，股價週四收在478.27美元，年初至今上漲約6%。但鑑於輝達的高速成長，黃仁勳可能很快在全球富豪榜上超車巴菲特。

輝達股價週四收在164.10美元，自今年初以來，已累漲逾20%。

高齡 94 歲的巴菲特在慈善事業上不遺餘力，這些年來不斷捐出部分財富。他近期向5家慈善機構捐出 60 億美元，並表示過去 20 年累計已捐出超過 600 億美元，巴菲特在 6 月 27 日發布的新聞稿中指出：「這個數字遠超過我 2006 年的全部淨資產。」

根據《富比士》（Forbes）資料，巴菲特在 2006 年的淨資產為 460 億美元，當年僅次於微軟共同創辦人比爾蓋茲，是名列全球第2大富豪。

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