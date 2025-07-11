美股收盤》輝達市值破4兆！標普那指創高 台積電ADR反跌

週四美股多上漲。（彭博社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕投資人暫時擺脫對關稅的擔憂，加上達美航空財報樂觀、輝達股價創新高等利多推動，週四標普500和那斯達克指數分別上漲0.27%、0.09%，再創新的里程碑，道瓊工業指數上漲192點，漲幅0.43%，費城半導體指數上漲0.75%，台積電ADR逆勢下跌0.90%，收在229.76美元。

綜合外媒報導，本週美國總統川普陸續向各國公布最新關稅稅率，並簽令延長關稅徵收及談判期限至8月1日，截至目前已22國收到通知。儘管貿易緊張局勢加劇，美股仍從春季的大幅下跌中恢復，創下歷史新高。

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個股方面，週四輝達股價上漲0.7%，收在164.10美元，市值站上4兆美元大關，也成為首家市值突破4兆美元的上市公司。另外，達美航空預測第三季和全年利潤將高於預期，股價大漲12%。

儘管輝達創下收盤紀錄，但大型股表現參差不齊。Netflix跌2.93%、微軟跌0.40%、Meta下滑0.76%。特斯拉則上漲4.7%，成為標普500指數的最大提振因素。

道瓊工業指數上漲192.34點或0.43%，收在44650.64點。

標準普爾500指數上漲17.20點或0.27%，收在6280.46點。

那斯達克指數上漲19.32點或0.09%，收在20630.66點。

費城半導體指數上漲42.29點或0.75%，收在5708.28點。

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