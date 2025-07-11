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台幣強升壽險重傷 14家金控上半年獲利大減35％

2025/07/11 07:47

受到5月新台幣強升影響，多家壽險金控大虧，使得今年上半年整體金控獲利較去年同期年減35%。（路透）受到5月新台幣強升影響，多家壽險金控大虧，使得今年上半年整體金控獲利較去年同期年減35%。（路透）

〔記者吳欣恬／台北報導〕14家金控2025年6月單月獲利638.35億元，較去年同期下滑13.2%。但受到5月新台幣單月狂升6.98%的影響，多家壽險金控大虧，使得今年上半年整體金控累計獲利2192.25億元，較去年同期的3374.26億元，年減35%，但仍高於2023年的2064.04億元。

今年5月新台幣升值2.088元，升幅高達6.98%，創36年來單月最大升幅，造成多家金控旗下壽險美元資產評價大幅縮水影響獲利，14家金控累計前5月稅後盈餘倒退至1554.07億元，年減41%。6月新台幣兌美元單月僅升值0.1%，加上國內外股利收入貢獻經常性收益，及國內外不動產半年評價利益挹注下，金控獲利回溫。

今年上半年金控獲利以富邦金513.4億元居冠，其次為國泰金457.5億元、中信金358.41億元，包括兆豐金、玉山金、元大金、第一金、永豐金、華南金以及台新金等多達10家金控，上半年獲利都破百億元。

去年上半年14家金控獲利3374.26億元，為史上同期次高；今年上半年有4家金控獲利較去年同期成長，以玉山金年增31.75％居冠，其次為華南金4.16％、永豐金3.88％、第一金1.58％，其他10家都是較去年同期衰退。新光金6月雖然轉虧為盈，獲利16.70億元，但上半年仍是金控中唯一呈現虧損，年減245%，主要受到子公司新光人壽因匯損累計虧損299.68億元影響。

為因應台幣升值之挑戰，金管會近期發布暫行措施，有5家金控壽險向保險局申請適用責任準備金計提基礎調整措施，並增提外匯價格變動準備金，以抵禦未來匯率波動。其中以新光人壽611億元為最高額，其次為富邦人壽561.27億元、國泰人壽約508.48億元、元大人壽33億元、台新人壽26億元。

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