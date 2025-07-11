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國銀中國分行 今年前5月獲利大減53.2％

2025/07/11 07:38

國銀中國分行今年前五月，獲利年減率達53.2％（記者王孟倫攝）國銀中國分行今年前五月，獲利年減率達53.2％（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布，本國銀行2025年1~5月稅前盈餘，金額為2384.9億元，年增率為3.4％，仍維持正成長，並創史上同期新高；其中，在四大獲利貢獻來源，國銀的中國分行成為最大的「豬隊友」，今年1~5月年減金額14.3億元、年減率達53.2％，獲利能力嚴重衰退。

金融三業今年獲利艱辛困難，尤其，壽險業光是5月單月慘虧1066億元，寫史上最差紀錄，至於證券期貨投信業，也是1~5月獲利減幅31.12%；所幸，銀行業中的本國銀行，在逆境中殺出重圍，1~5月稅前盈餘達2384.9億元，支撐整體金融業獲利表現。

其中，若就獲利貢獻來看，「國內總分行」今年前5月稅前盈餘為1,704.9億元，較去年同期減少

86.8億元，年減幅為4.8％；「OBU」（國際業務分行）獲利排名第二，稅前盈餘為373.2億元，較去年同期增加170.8億元，年增幅為84.4％，成長幅度相當驚人；至於「海外分行」，今年獲利為294.2億元，較去年同期增加8.7億元，年增率為3.0％。

而「中國分行」，今年前5月獲利僅剩下12.6億元，若從獲利貢獻度來看，比重只有0.5％，連1％都不到；中國分行獲利年減14.3億元，年衰退53.2％。

銀行局表示，就中國業務來看，呆帳費用增加、利息淨收益減少且放款下降，主要是中國市場的放款業務有疑慮，導致利息收入減少。

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