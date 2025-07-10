關稅不定衝擊買氣 車商6月營收全都衰

受到進口關稅政策未定影響，買氣疲弱影響，6月車商營收全衰退。（讀者提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車業龍頭和泰（2207）汽車公布6月合併營收191.73億元，較去年同期減少18.03%；累計1~6月合併營收1376.08億元，較去年同期微減1.54%，創下同期歷史次高。

和泰汽車表示，6月單月營收較去年同期下滑，主要是6月整體車市仍受關稅不確定性影響，市場氛圍轉趨保守，進而影響銷售台數表現 。

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裕隆（2201）集團同樣受到關稅不確定，車市買氣疲軟影響，6月合併營收64.39億元，年減14.31%；累計1~6月合併營收358.09億元，年減17.86%。

中華汽車（2204）6月合併營收28.51億元，年減23.93%；累計1~6月合併營收164億元，年減31.34%；裕日車（2227）6月合併營收12.6億元，年減38.41%；累計1~6月合併營收達82.23億元，年減39.15%。

三陽（2207）受惠於機車坐穩龍頭地位，營收相對抗跌，6月合併營收58.51億元，年減2.13%；累計1~6月合併營收322.88億元，年減7.47%。

汎德永業（2247）6月合併營收為44.1億元，年減25.15%，累計1~6月合併營收278.9億元，年減4.55%。

汎德永業指出，雖無可避免受到台灣整體車市大環境觀望氣息濃厚的影響，然汎德永業上半年新車銷售成績，受惠於完整優異的產品線，仍明顯優於國內汽車銷售市場的年減幅14.4%。

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