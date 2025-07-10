本土電商辛苦 momo、PChome上半年營收年減

PChome網家6月營收為29.57億元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土兩大電商今日公告營收，momo富邦媒（8454）6月營收92.3億元，月增7%、年減3.5%，上半年累計營收為524.4億元、年減2.05%；PChome網家（8044）6月營收為29.57億元，月減8.7%、年增0.6%，上半年累計營收173.5億元，年減4.2%。

富邦媒今年的營收成長趨勢明顯轉為遲緩，不過該公司指出，整體GMV受益於618及「mo店+」年增持續成長，儘管整體零售消費市場受不確定性影響，整體營收仍受惠於618年中慶促銷熱度及多元熱銷品類表現，呈現持續穩步成長。

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除電商業務穩健成長，mo店+平台亦展現強勁動能。富邦媒表示，隨著多家大型品牌商家陸續進駐，轉換率與客單價同步提升，推升整體營運表現，成長曲線顯示出平台化策略已逐步發揮效益，反映商家對momo營運效能與用戶基礎的信心。

展望下半年，富邦媒將持續深化mo店+在供應鏈整合、數據運營與商家經營支持三大面向，加速擴大平台規模，打造平台雙引擎並進的電商模式，強化在台灣市場的長期競爭力。

網家董事長詹宏志日前指出，去年起台灣電商的價格競爭趨向白熱化，包含酷澎（Coupang）、中資電商拼多多與淘寶都加強資源投入，網家也被迫投入價格戰、今年最大的挑戰就是毛利壓力，不過好消息是體質開始好轉，會在與大股東統一（1216）彼此學習下持續努力，目標仍拼獲利轉正。

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