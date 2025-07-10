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中租-KY上半年稅後盈餘105億元 中國市場獲利衰退近3成

2025/07/10 19:49

中租-KY上半年稅後盈餘105億元。（記者李靚慧攝）中租-KY上半年稅後盈餘105億元。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2025年6月自結獲利，中國市場因預期信用減損損失持續增加，獲利較前1年大減近3成，拖累中租控股今年前6月的獲利表現，合併1至6月稅後盈餘105億元，雖已突破百億元，仍較去年同期衰退14%，累計每股稅後盈餘（EPS）5.8元。

中租控股6月合併營收80.4億元，較去年同期減少5%，上半年累計營收達492.8億元、年減3%，3個主要市場中，台灣、中國持續衰退，營收分別較去年同期衰退3%及7%，僅有東協市場成長7%。進一步分析東協地區的營收表現，仍以馬來西亞及柬埔寨成長較為顯著。

獲利表現方面， 6月單月自結合併稅後純益16.6億元，與前月相較，當月合併獲利月增5%，主要來自台灣地區；累計上半年合併稅後純益雖已超過百億元、達105億元，但仍較去年同期衰退14%，前6月EPS為5.8元。中租指出，考量中國經濟表現，中國市場的預期信用減損損失金額較去年同期增加，僅台灣及東協較去年同期減少，3大市場中，今年上半年的獲利僅有中國衰退，獲利年減29%，台灣及東協市場均為成長，累計獲利分別較去年成長2%及32%。

中租控股已訂7月30日為普通股及特別股的除權息交易日，普通股每股配發6.1元現金股利，及每股0.2元股票股利；特別股則每股配發3.8元現金，現金股利發放日為8月28日。

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