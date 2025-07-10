物價趨於平穩 前5月實質薪資增幅創5年最高

主計總處今公布1-5月經常性薪資平均4萬7568元。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布1-5月經常性薪資平均4萬7568元、年增3.02%，創25年同期最大增幅；剔除物價因素後，前5月實質經常性薪資年增0.96%，為近5年同期最大增幅。另，因對等關稅引爆提前拉貨潮，廠商因應備貨需求，前5月製造業加班工時16.9小時、創15年新高，其中電子零組件製造業加班工時26.8小時、創統計以來新高。

根據主計總處調查，5月底工業及服務業全體受僱員工849.7萬人，月增6千人，以住宿及餐飲業增加5千人最多；若與上年同月相較，則增加6.8萬人。前5月受僱員工平均849.2萬人、年增6.5萬人。

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主計總處指出，川普關稅政策引發提前拉貨效應，廠商因應備貨需求，加班工時持續增加，5月製造業加班工時17.9小時、年增1.3小時，電子零組件製造業加班工時27.8小時、年增3.2小時；前5月製造業加班工時平均16.9小時、創15年同期最高，電子零組件製造業加班工時26.8小時、創統計以來新高。

另，前5月全體受僱員工經常性薪資（含本俸及固定津貼）平均4萬7568元、年增3.02%；經常性薪資中位數3萬8124元、年增2.87%；扣除物價漲幅後，前5月實質經常性薪資為4萬3572元、年增0.96%，為近5年同期最大增幅。主計總處表示，近來物價比較平穩，薪資成長速度超過通膨。

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