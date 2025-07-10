重磅遊戲帶動 樂意上半年營收年增32.24％

《失落的方舟：LOST ARK》熱度攀升，樂意上半年營收5.39億元、年增32.24%。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠於重磅遊戲《失落的方舟：LOST ARK》持續帶動整體營運動能，以及納入韓國遊戲商Naddic Games營運，遊戲股樂意（7584）今日公告6月營收為0.75億元，累計1-6月營收5.39億元、年成長32.24％，營收再創同期新高。

樂意表示，《失落的方舟：LOST ARK》自去年5月上市以來遊戲熱度高漲，透過持續推出新副本與改版內容，以及結合線上、線下社群經營與多元活動操作，有效帶動遊戲話題與玩家回流，加上旗下《巨商》、《勁舞團》等多款熱門遊戲穩定貢獻，挹注穩健的營收動能。

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而隨著暑假旺季即將到來，《失落的方舟：LOST ARK》迎來開服一週年的重要里程碑，特別推出期間限定「一週年慶典島」活動，此外，由韓國遊戲公司 Naddic Game 開發、樂意營運的線上遊戲《封印者：CLOSERS》也將於7月24日至7月 28日「2025 漫畫博覽會」登場。

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