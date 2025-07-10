報復出售巴拿馬運河港口 北京拿李嘉誠兒子開刀

李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給貝萊德所組成的投資團隊，引發北京不滿。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德和義大利阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運）所組成的投資團隊，重創一帶一路布局，引爆北京怒火，這把火已經燒到李嘉誠的兒子李澤楷。外媒指出，李澤楷在中國的保險業務計畫被冷凍。

《彭博》報導，知情人士透露，長和集團今年3月初宣布港口出售案時，李嘉誠的次子李澤楷正就簽署一項協議進行深入談判，此協議可望讓李澤楷的公司在中國獲得保險牌照。

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不過，北京得知李嘉誠的港口交易擬賣給美商貝萊德主導的投資團隊後，相當震怒，李澤楷的談判也被擱置，導致其拓展中國保險業務的計劃陷入停滯。

知情人士說，倘若李澤楷能收購或與一家中國本土保險公司合作，將使他旗下的保險公司「富衛集團有限公司（FWD Group Holdings）」順利打入中國保險市場。

一位知情人士稱，儘管北京和香港的相關部門知道李澤楷沒有參與港口出售案，他的公司與此事無關，且彼此獨立。然而，李澤楷拓展中國保險業務的計劃卡關，也凸顯李嘉誠家族出售港口所引發的連鎖效應。

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