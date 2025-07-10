中國上市車商總負債3.9兆 產能過剩和價格戰成禍首

根據倫敦證券交易所（LSEG）對比亞迪等33家中國上市汽車製造商編纂的數據顯示，過去6年來，這些中國車企主要財務指標普遍惡化。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國汽車產業正深受產能過剩和持續價格戰的衝擊。《路透》報導，中國監管機構和汽車產業高層警告，這場混亂將危及產業的長期生存能力，包括習近平在內的中國領導人矢言要遏制企業之間的無序競爭，並有序汰除「落後產能」。

根據倫敦證券交易所（LSEG）對33家中國上市汽車製造商編纂的數據，過去6年來，他們的主要財務指標普遍惡化，凸顯2023年開始的野蠻價格戰所造成的衝擊。

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數據顯示，中國汽車產業的淨利潤率中位數已從2019年的2.7%猛降至2024年的0.83%；該產業的總庫存水準從2019年倍增至2024年的3700億元人民幣（下同，約新台幣1.51兆元）。此外，中國汽車製造商2024年的債務總額達到9590億元（約新台幣3.91兆元），較2019年飆升56%。

中國汽車製造商支付供應商和其他短期債權人的平均時間拉長，由2019年的99天拉長至2024年的108天。

在主要品牌中，比亞迪2024年向供應商和短期債務人支付款項的平均時間為127天，高於2019年的81天。吉利汽車則由139天增至193天。蔚來汽車和小鵬汽車的付款時間為33家上市汽車製造商中最長，分別達223天和237天。

今年6月1日，中國當局公布新監管措施，要求大型汽車製造商須在收到商品、工程服務或材料後的60天內支付款項。

中國歐盟商會前主席伍德克（Joerg Wuttke）表示，歐洲和德國供應商通常在40至50天內向供應商支付款項，「新規定的目的在於建立更公平的競爭環境，避免汽車製造商把供應商變作他們的銀行」。

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