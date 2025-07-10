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蘋果AI模型負責人跳槽Meta年薪曝光！彭博：驚人天價僅次於庫克

2025/07/10 15:12

彭博報導，剛跳槽到Meta的蘋果AI模型負責人龐若明年薪逾2億美元（法新社資料照）彭博報導，剛跳槽到Meta的蘋果AI模型負責人龐若明年薪逾2億美元（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Meta創辧人札克伯格為了挖角AI人才，瘋狂砸重新搶人，在撒錢不手軟下，Meta向其「超級智慧」團隊的新成員提供了異常高的薪酬方案曝光，彭博報導，剛跳槽到Meta的蘋果AI模型負責人龐若明（Ruoming Pang）年薪逾2億美元（約新台幣58.28億元），此薪酬在蘋果僅次於執行長庫克（Tim Cook）。

據知情人士透露，Meta開出，在未來幾年內，將以逾2億美元的薪酬待遇支付龐若明，而蘋果沒有試圖匹配這個提議，因為它遠遠超過了公司庫克以外領導人的薪酬。

對此，Meta拒絕置評，蘋果沒有回應置評請求。

彭博進一步報導，從純粹的數位角度來看，超級智慧集團的薪酬是所有公司工作中最高的，包括世界主要銀行執行長職位，但大部分資金都與績效目標掛鉤，並在多年的忠誠度中解鎖，這意味著如果員工提前離職或股票表現不佳，這些錢可能不會全部收到。

Meta 超級智能實驗室（MSL）的薪酬方案包括基本工資、簽約獎金和Meta股票，其中股票是薪酬方案中最重的部分。加入的薪水和獎金通常是大筆現金支付。知情人士表示，如果新員工必須放棄重要的初創公司股權才能加入Meta，那麼簽約獎金可能會更高，以彌補失去的機會。

知情人士表示，對於股票部分，Meta傾向於在其合同中規定，支出與特定指標掛鉤，例如Meta的股票在給定的1年內至少增長了一定百分比。他們補充說，在許多情況下，新員工同意加入的合同超過了典型的4年股票歸屬時程表。

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