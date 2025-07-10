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關稅與台幣升值 台塑四寶第二季全數虧損

2025/07/10 14:07

台塑四寶第二季全數虧損。（資料照）台塑四寶第二季全數虧損。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕關稅戰影響石化產品需求，再加上新台幣兌美元匯率第二季升值10%，台塑四寶第二季全數轉虧。以每股虧損來看，台化（1326）、台塑（1301）每股虧損都超過1元，本業獲利的南亞（1303）每股虧損最少。

台塑第二季稅後虧損66億元、每股虧損1.04元。台塑表示，第2季美國發起關稅戰，對各國課徵10％至50％對等關稅，影響石化產品需求，加上新台幣兌美元匯率升值，且中國持續擴建新產能，低價出口，產品利差縮小，造成第二季本業虧損。

南亞第二季稅後虧損41.2億元、每股虧損0.52元。南亞指出，AI、高效能運算、雲端產業持續發展，有利於電路板等電子材料產品之營運，成為南亞上半年本業獲利成長的最大動能，本業營業利益為13.5億元，不過第2季新台幣兌美元匯率大幅升值，匯損達23.5億元，再加上認列台塑化損失侵蝕獲利，由盈轉虧。

台化第二季稅後虧損68.22億元、每股虧損1.16元。台化解釋，原油價格下跌，產品行情缺乏支撐，美國對等關稅展延並陸續與各國進行磋商，但進度緩慢，市場持續觀望訂單延後，且過剩產能影響同業低價搶單，加上大型機組安排定檢產銷量減少，致營業利益由盈轉虧。

台塑化（6505）第二季稅後虧損75.05億元、每股稅後虧損0.79元。其中，烯烴事業虧損比上季增加，主要由於輕油價格隨原油價格漲跌，2025年第2季相較於上季產生購料與存貨損失，再加上主要產品與原料價差比上季減少所致。

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