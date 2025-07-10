晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

聯邦銀台幣活儲年息再加碼 新戶最高飆10％

2025/07/10 14:02

聯邦銀台幣活儲年息再加碼，新戶最高飆10%。（業者提供）聯邦銀台幣活儲年息再加碼，新戶最高飆10%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行數位帳戶New New Bank宣布2025年下半年優惠方案，瞄準年輕族群與小資族，祭出存款、外匯、刷卡與投資四大優惠，包含新戶台幣活儲最高年利率10%、美元定存年利率6%、信用卡自動扣繳回饋5%、台股定期定額投資租車金回饋，力拼搶佔數位理財市場。

New New Bank最受矚目的優惠，是針對2025年7月至12月開戶的新戶，提供「15萬元內台幣活儲年利率10%、超過部分1.5%無上限」的加碼方案。若為7至9月開戶的早鳥新戶，還可享加碼利率1.5%適用於超出15萬元部分。舊戶也可透過完成推薦或證券任務晉升「金級會員」，將活儲利率由2%升至4%。

外匯方面，New New Bank推出美元三個月期定存年利率6%，每人上限3000美元，搭配12種外幣結匯優惠，美元可享最高折讓3.5分，適合近期有配置外幣資產的族群。

消費回饋部分，新戶若於7月至12月綁定New New Bank自動扣繳聯邦信用卡款，即享扣繳金額5%回饋，每次最高300元，最多3次；另針對18至25歲新戶推出金融卡消費10%回饋專案，搭配聯邦卡於萊爾富消費額外5%折扣，回饋率上看15%。

投資族亦可把握台股定期定額投資優惠，自7月1日至12月29日經New New Bank或聯邦發發發APP扣款，即享限時手續費折扣。7至9月完成交易者還可獲贈租車金折抵點數，每月一次，結合投資與生活應用。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財