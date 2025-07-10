聯邦銀台幣活儲年息再加碼，新戶最高飆10%。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行數位帳戶New New Bank宣布2025年下半年優惠方案，瞄準年輕族群與小資族，祭出存款、外匯、刷卡與投資四大優惠，包含新戶台幣活儲最高年利率10%、美元定存年利率6%、信用卡自動扣繳回饋5%、台股定期定額投資租車金回饋，力拼搶佔數位理財市場。

New New Bank最受矚目的優惠，是針對2025年7月至12月開戶的新戶，提供「15萬元內台幣活儲年利率10%、超過部分1.5%無上限」的加碼方案。若為7至9月開戶的早鳥新戶，還可享加碼利率1.5%適用於超出15萬元部分。舊戶也可透過完成推薦或證券任務晉升「金級會員」，將活儲利率由2%升至4%。

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外匯方面，New New Bank推出美元三個月期定存年利率6%，每人上限3000美元，搭配12種外幣結匯優惠，美元可享最高折讓3.5分，適合近期有配置外幣資產的族群。

消費回饋部分，新戶若於7月至12月綁定New New Bank自動扣繳聯邦信用卡款，即享扣繳金額5%回饋，每次最高300元，最多3次；另針對18至25歲新戶推出金融卡消費10%回饋專案，搭配聯邦卡於萊爾富消費額外5%折扣，回饋率上看15%。

投資族亦可把握台股定期定額投資優惠，自7月1日至12月29日經New New Bank或聯邦發發發APP扣款，即享限時手續費折扣。7至9月完成交易者還可獲贈租車金折抵點數，每月一次，結合投資與生活應用。

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