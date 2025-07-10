雇主看過來！ 家事移工薪資補助8/11申請截止

弱勢雇主家事移工薪資補助將於8月11日截止申請（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕外籍家庭看護工（家事移工）月薪資自2022年8月10日起，由1.7萬元調高至2萬元，但針對經濟弱勢家庭，勞動部提供每月薪資補助3000元，勞動部提醒，聘僱期間在111年8月10日至114年8月9日間，且仍在聘僱中的弱勢雇主，申請期限將至今（114）年8月11日截止，符合資格的雇主務必把握申請期限。

勞動力發展署針對聘僱家事移工且符合免繳納就業安定費的經濟弱勢雇主，在聘僱許可有效期間，提供每月3000元薪資補助，最多可補助3年，最高補助10萬8000元。雇主依規定提出薪資補助申請經審核通過，勞動力發展署會按季自動核算雇主可請領的補助金額，並再次季的第3個月5日，自動匯入雇主提供的存摺帳戶中。

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領取補助的資格有哪些？發展署指出，包括雇主或被看護者是依社會救助法規定的低收入戶或中低收入戶、依身心障礙者權益保障法領取生活補助費，或依老人福利法領取中低收入生活津貼，都屬「經濟弱勢雇主」。

勞動力發展署表示，雇主申請薪資補助時，應檢附約定薪資達2萬元以上的勞動契約、雇主本人國內金融機構帳戶存摺封面影本，並且應在聘期有效期間提出申請，若聘僱尚未生效或許可已失效，都不符合申請規定。

相關申請資訊，發展署已建置跨國勞動力權益維護網站「調高家事移工薪資及薪資補助雇主專區」（https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/hcw），可供雇主查詢。

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