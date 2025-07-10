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藍委緊咬憑證案 中華電6點反擊 別製造不實資訊

2025/07/10 12:02

中華電信董事長簡志誠說，他們自己要燒身分證，要怪誰。（記者王憶紅攝）中華電信董事長簡志誠說，他們自己要燒身分證，要怪誰。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕針對立委葛如鈞今早在立法院針對中華電信憑證問題召開記者會，中華電信董事長簡志誠提6點反擊，他說，這是不實訊息，他們燒身分證，要怪誰?中華電信核發的憑證，沒有失效問題，更沒有政府的國安資安問題。

簡志誠早上還在救災調度，但立即召開記者會回應，他表示，第一，中華電信發的憑證都是持續有效；第二，7月底前核發的憑證持續有效，憑證是合法身分證，無涉資安國安；第三，Google4月15日要求更新，已配合更新，目前還是可以發憑證，沒有被取消；第四，憑證與數發部合作，政府機關使用的憑證，99.9%已經處理，只剩7個機官尚未核發；第五，立委展示網站，是直接將中華電信網站刪除才展示；第六，憑證是公司登記，是網站來申請合法身分證，全球67家企業可以核發憑證，台灣二家，無攝政府與相關單位。

簡志誠特別說，台灣39.6點個網站，都要申請憑證，中華電信核發2000多張，占比很少，而政府1萬多網站是中華電信核發，已經處理，商業網站90%處理完畢，目前沒有一家來反映憑證問題。

Google在 6月初公告因中華電信TLS網站憑證因改善不合規，移除中華電信8月起簽發的TLS新憑證。中華電信6月17日對外公開說明，已協助客戶更換憑證，受影響政府網站預期在7月底完成憑證更新或轉換為雙憑證，且做出全面協助憑證換發、重整憑證證認CA團隊組織架構、成立專責改善團隊、強化事件應變機制、建立和規監控制度、導入自動化檢查，並規劃新申請Google信任等8大改善作為，希望在2026年3月重新獲得Chrome預設信任憑證為目標。

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