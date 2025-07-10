晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》智邦︰6月營收暴衝 股價創新高

2025/07/10 11:40

智邦:6月營收暴衝，股價創新高。（記者王憶紅攝）智邦:6月營收暴衝，股價創新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）在6月營收暴衝下，今日開小高震盪後，盤中衝高到819元，創歷史新高，截至11:30，股價暫報812元，大漲16元，漲幅2.01%，成交量逾4400張。

外資大摩指出，智邦6月營收不出所料的再創歷史新高，年增185%，月增也達到34%，帶動第二季營收年增達到年增148%，大幅優於大摩原先的預期。

展望下半年，大摩認為將會持續成長，AI 加速模組的動能有望延續到第三季，同時800G交換器的部屬也將繼續加速，持續穩健成長。

智邦 6月營收245.43億元，不僅首次營收站上200億元，更較5月歷史新高的182.5億元，大增62.63億元，月增34.26%，年增184.76%，連4月創歷史新高。

智邦上半年合併營收1033.55億元，年增加約138.92%，更達去年全年營收為1104.25億元的93.5%，換言之，今年前7月營收可望就超越去年全年。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財