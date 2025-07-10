焦點股》智邦︰6月營收暴衝 股價創新高

智邦:6月營收暴衝，股價創新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）在6月營收暴衝下，今日開小高震盪後，盤中衝高到819元，創歷史新高，截至11:30，股價暫報812元，大漲16元，漲幅2.01%，成交量逾4400張。

外資大摩指出，智邦6月營收不出所料的再創歷史新高，年增185%，月增也達到34%，帶動第二季營收年增達到年增148%，大幅優於大摩原先的預期。

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展望下半年，大摩認為將會持續成長，AI 加速模組的動能有望延續到第三季，同時800G交換器的部屬也將繼續加速，持續穩健成長。

智邦 6月營收245.43億元，不僅首次營收站上200億元，更較5月歷史新高的182.5億元，大增62.63億元，月增34.26%，年增184.76%，連4月創歷史新高。

智邦上半年合併營收1033.55億元，年增加約138.92%，更達去年全年營收為1104.25億元的93.5%，換言之，今年前7月營收可望就超越去年全年。

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