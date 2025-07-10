台積股利入袋、外資轉手匯出 新台幣貶破29.2元

台積電股利入袋、外資轉手匯出 新台幣貶破29.2元、亞幣最弱（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普第二波「對等關稅」通知已寄出，依舊未見台灣入列，加上台積電今日發放逾千億元現金股利，疑似外資在領取股息後隨即轉向匯出，使新台幣兌美元匯率早盤開盤不久即貶破29.2元，在主要亞幣中表現相對疲弱。而台股則隨美股開低走高，目前上漲逾百點，股匯走勢持續分歧。

自川普公布首波對等關稅名單以來，避險情緒升溫、資金湧入美元，使美元轉強，非美貨幣普遍承壓。不過，美國聯準會昨公布6月會議紀要，顯示多數官員仍傾向今年內降息兩次，消息一出美元回落，主要亞幣普遍反彈，日圓兌美元一度升破146。然而新台幣卻獨自走弱，匯價一早以29.18元開出、貶值3分，盤中進一步貶破29.2元、最低觸及29.233元，續寫逾一週新低。

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匯銀主管指出，外資持有台積電逾7成股份，而每逢股利發放季節，這些外資法人往往在領息後將資金匯出。今年7月上市公司現金股利發放總額逾新台幣7,600億元，估外資持股約3成，相當於2,500億元潛在匯出金額，對匯市形成不小壓力。

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