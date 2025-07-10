焦點股》鑫聯大：營收創新高 股價攻漲停

商鑫聯大投控受惠於6月營收創下歷史單月新高，第2季業績同寫歷史單季新猷，帶動上半年總營業額登上歷年同期新高。（鑫聯大提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電腦暨週邊廠商鑫聯大投控（3709）受惠於6月營收創下歷史單月新高，第2季業績同寫歷史單季新猷，帶動上半年總營業額登上歷年同期新高，今日開盤股價亮起紅燈，截至上午10時5分暫報漲停價37.85元，成交量1415張，漲停委買張數約1500張。

鑫聯大投控以異業控股為發展基礎，轄下控股成員包括台灣3C通路商捷元、中國3C通路商世偉與中國室內兒童樂園鑫加淘，6月營收44.25億元，月增29.3%、年增107.3%，第2季業績119.85億元，季增35.9%、年增90.1%，上半年總營業額208.04億元，年增75%。

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鑫聯大旗下捷元代理產品多來自於國內顯卡大廠，如微星（2377）、技嘉（2376）、麗臺（2465）、華擎（3515）等；中國世偉除了代理當地市場品牌，還包括台廠威剛（3260）、美廠超微（AMD）產品，由於高階顯卡產品第2季以來拉貨動能強勁、供不應求，進而促使鑫聯大月營收創高。

鑫聯大同步優化營運體質，旗下中國鑫加淘體系則因考量當地消費者的娛樂支出規模縮減，營運面逐漸趨向精實管理，管理層首季已經去除上海鑫童樂室內樂園的控股權；此外，專注於居家清潔事業的子公司合邦商網（HoHo）為健全財務結構及提升每股淨值，上月宣布減資67.1092%。

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