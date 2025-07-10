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北台新案零成交又等嘸人 銷售人員離職求生

2025/07/10 10:42

新案買氣陷谷底，北台追蹤新案單週竟然「零」成交。（住展雜誌提供）新案買氣陷谷底，北台追蹤新案單週竟然「零」成交。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕新案買氣陷谷底，北台追蹤新案單週竟然「零」成交，導致銷售人員離職另謀出路，且待售新案持續堆疊，單月新增近30個、6月達到1331案。市調機構指出，買氣如此疲弱，「降價求成交」恐怕有其必要。

根據住展雜誌發布，6月北台灣新案市況，6項觀測項目呈現「1升、2平、3降」，尤其看屋組數、成交組數均下滑。

進一步觀察該市調機構追蹤新案市況，每週平均看屋組數僅15.7組，也就是平均1天不到3組上門看屋，而每週平均成交組數更只有1.1組，也就是1個月平均賣不到5組，甚至出現追蹤新案單週連一戶都沒有賣掉的慘況，而單週零成交的追蹤新案占比高達4成。

尤其新案因「等嘸人」的現況普遍，也造成銷售人員離職謀求他路的現象。

桃園市銷況最為堪憂

6月待售新案累積達1331案，其中又以桃園市銷況最為堪憂，不論是中壢區、龜山區，還是大園區、觀音區的賣壓相當沈重。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，上半年房市疲弱，新案「降價求成交」恐怕確有必要，尤其是2線地區，超漲房價有望回歸理性，不過要是僅為個案而論，當前仍沒有好消息，尤其打房政策、申貸困難的緊箍咒依舊，再面臨美國關稅調漲、台幣不斷升值的經濟利空因素，加上第3季又為傳統房市淡季，預期房市負向展望短期不易逆轉。

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