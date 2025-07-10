中國賣家「這招」鑽Amazon漏洞！她收到上百件垃圾包裹超崩潰

美國電商平台龍頭亞馬遜近日捲入一起涉及中國賣家違規退貨操作的風波，顯示其在監管與物流控管方面存在明顯漏洞。示意圖，圖為亞馬遜包裹。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電商平台龍頭亞馬遜（Amazon）近日捲入一起涉及中國賣家違規退貨操作的風波，顯示其在監管與物流控管方面存在明顯漏洞。事件主角為來自美國加州聖荷西（San Jose）的1名女子凱伊（Kay，化名），她在一年內無緣無故收到數百件來自亞馬遜、裝滿汽車椅套的大型包裹，幾乎堆滿其住家車庫，嚴重干擾了她的日常生活，背後原因竟是來自中國的亞馬遜賣家，違規將凱伊的住址寫作「退貨地址」，藉此避開高昂的國際運費，事發經媒體披露後，亞馬遜直到最近才採取措施妥善處理。

據《美國廣播公司》（ ABC ） 旗下的地方電視台「ABC7 News」週二（9日）報導，亞馬遜在最近一年成為凱伊的惡夢，數百件超大包裹接連不斷地送到她家門口，而凱伊卻完全不知道為什麼，她也從未下過這些訂單，如今凱伊車庫內有一半的空間都放了這些包裹，她說：「你現在看到的只是冰山一角，因為我拒收的包裹比這裡看到的還多。」

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凱伊收到的每個大型包裹，裡頭都是仿皮汽車椅套，也都來自中國的網路賣家「Liusandedian」，該賣家在亞馬遜上以「Etkin」品牌的名義，販售這些商品。儘管該賣家聲稱椅套適用於各種轎車與SUV，但許多消費者收到椅套後，表示根本不合用，因此被迫自掏腰包將商品退回指定的「退貨地址」。

然而這些退貨，實際上並沒有送到中國賣家「Liusandedian」手中，而是堆滿了凱伊的車庫。原因在於「Liusandedian」在退貨訊息上，直接填了凱伊的住址，讓凱伊無緣無故捲入這場混亂，而無辜的消費者也收不到退款。

凱伊表示，過去一年內她已經聯絡了亞馬遜無數次，希望解決這件事，還開了6次申訴案件，雖然每次亞馬遜都信誓旦旦保證「不會再收到包裹」，但每個月包裹依然照常送來，包裹最終堆滿了她家的車道、郵箱、前門，凱伊高齡88歲的老母親甚至無法正常進出家門。而亞馬遜在這段期間，只補償了凱伊價值100美元（約2949元新台幣）的禮品卡。

更離譜的是，亞馬遜還把解決問題的責任推回凱伊身上，建議凱伊「自行處理這些退貨包裹」，稱凱伊無論是轉送、捐贈這些包裹都可以，也能直接退給美國郵局（USPS）或聯邦快遞（FedEx）等物流業者。凱伊簡直不可置信，直呼：「你們的賣家違規，為什麼要由我來負責處理？」但對此指控，亞馬遜否認曾建議凱伊將包裹退還給USPS或FedEx。

《ABC》電視台記者詢問亞馬遜打算如何處理此事，以及是否有審查機制以確認平台賣家真實性。亞馬遜沒有提出具體回覆，僅在聲明中感謝電視台的提醒，讓他們注意到此事，除了已向凱伊道歉，也正在和凱伊取得聯繫，並安排取回所有包裹，同時採取措施防止此類事件再次發生。

報導提到，這些堆積如山的包裹在9日早上全數被移除，亞馬遜也承諾會加強防堵類似行為。凱伊也終於鬆了一口氣。

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