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美關稅來勢洶洶 日本車廠大砍出口價格自救

2025/07/10 12:20

日本汽車製造商大幅削減出口至美國市場的產品價格，犧牲利潤以保持競爭力。（路透資料照）日本汽車製造商大幅削減出口至美國市場的產品價格，犧牲利潤以保持競爭力。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本汽車製造商正以創紀錄的速度大幅下調對美國出口產品的價格，這表明在美國總統川普（Donald Trump）的關稅政策衝擊汽車產業之際，企業正在犧牲利潤以保持自身在市場的競爭力。

《彭博》報導，日本央行（BOJ，日銀）週四 （10日）發佈的企業商品價格報告顯示，以合約貨幣計算，6月，運往北美的汽車出口物價指數較去年同期暴跌19.4％，創下2016年以來最大降幅。

這些數據進一步表明，即使川普4月初開始徵收25％的汽車關稅後，日本汽車製造商仍在避免大幅漲價，以保持在美國市場的競爭力。這項行動的另一面，引發了人們對於企業獲利能力，以及他們是否有辦法繼續提高薪資的擔憂，薪資上漲是日銀評估通膨目標的關鍵部份之一。

報告也顯示，由於石油和鋼鐵價格下跌，6月生產者物價指數（PPI）年增2.9％，低於前（5）月的3.3％漲幅。

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）上週表示，他正在密切關注美國加徵關稅後，薪資通膨週期是否會維持，藉此確定下一次升息的時機點。除了已經上路的汽車、鋼鐵關稅外，川普本週宣佈，將對日本的關稅上調至25％，8月正式生效。

雖然包括速霸陸（Subaru）在內的日本汽車製造商已宣佈，部份車款將調漲，但日本廠商不大幅漲價的策略已在其他數據中得到體現。佔據對美出口約4分之1產品的汽車，5月出口價值下滑24.7％，但整體出口量僅降3.9％。

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