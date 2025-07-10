台股早盤》台積電、聯發科點火 指數漲逾百點

台積電、聯發科點火，早盤指數漲逾百點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達週三股價登新高，市值一度突破4兆美元，成為全球首家達此門檻公司，在科技股領漲下，美股4大指數週三全面上揚，台積電ADR也漲1.75%，受此激勵，台股週四在台積電開盤上漲，一度來到1100元，指數開盤漲39.5點，以22566.51點開出，不過，受到金融與傳產走跌拖累，及廣達等AI股、面板、光電等電子股也拉回下，指數一度翻黑，所幸在台積電、聯發科、日月光投控等電子股撐盤下，指數緩步向上，早盤指數漲逾百點，回到22600點之上。

美國總統川普陸續公布多國關稅信函，美國華爾街主要指數9日全數收紅，那指再創新高。美國人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）盤中市值一度突破4兆美元，成為史上首家達此門檻的企業。

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道瓊工業指數上揚217.54點或0.49%，收44458.30點。

標普500指數揚升37.74點或0.61%，收6263.26點。

那斯達克指數上漲192.88點或0.94%，收20611.34點。

費城半導體指數上升24.78點或0.44%，收5665.99點。

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