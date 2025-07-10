川普對銅開刀、紅海再爆襲擊 國際油價表現持穩

國際油價週三（9日）持穩。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（9日）持穩，投資人正在權衡美國汽油需求強勁、紅海航運遇襲，以及美國銅關稅升溫等多重因素。

美國西德州中級原油期貨上漲5美分，或0.07%，收每桶68.38美元。

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布蘭特原油期貨上漲4美分，或0.06%，收每桶70.19美元。

美國能源資訊署（EIA）週三公布，上週美國原油庫存上升，但汽油與蒸餾油庫存下降。

EIA指出，截至7月4日當週，原油庫存增加710萬桶，至4.26億桶，遠高於路透調查的分析師預期減少210萬桶。EIA稱，上週汽油需求成長6%，達到每日920萬桶。

Price Futures Group 資深市場分析師弗林（Phil Flynn）表示：「需求似乎仍然穩健，並未出現放緩跡象。」

在經歷數月的平靜後，紅海這條全球重要航運航道，在過去一週再度遭遇攻擊。救援人員週三從紅海中救起6名船員，另有15人仍下落不明，這是近幾日來第2艘遭襲沉沒的船隻。葉門與伊朗結盟的青年運動（Houthi，胡塞武裝組織）聲稱對這些攻擊事件負責。

美國總統川普週三宣布，將從8月1日起，對進口銅徵收50%關稅，目的是提振美國的銅生產。

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