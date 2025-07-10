22國關稅開獎！黃金跌到逾1週低點

週三（9日）黃金價格下跌。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普陸續向各國通知最新關稅稅率。7日公告首波「對等關稅」名單，共14國上榜，9日再公告8國關稅，截至目前共22國關稅已公布，投資人持續監控美國與貿易夥伴之間的磋商，再加上美元走強，週三（9日）黃金價格跌到逾1週低點。

紐約黃金期貨下跌0.3%，報每盎司3306.10美元；黃金現貨價下跌0.1%，報每盎司3297.19美元，稍早一度跌到6月30日以來最低。

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《路透》報導，美元指數盤旋在兩週高點，代表以美元計價的黃金對海外買家來說變得昂貴。另外10年期美債殖利率保持在接近3週最高水準附近。

High Ridge Futures金屬交易部門主管梅格（David Meger）說：「短期內，我注意到美元已經從近期低點略為反彈，把黃金市場的順風帶走一些，但從較長期觀點來看，黃金依然獲得良好支撐。」

貿易消息方面，歐盟表示正努力與美國在本月底之前達成貿易協議，川普則宣布對更多巴西、菲律賓、伊拉克等更多國家的關稅。



投資人也聚焦聯準會（Fed）上次會議紀錄，內容顯示，官員對降息意見分歧，因為美國總統川普的關稅政策對通膨影響不明。

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