彭博：印度啟動稀土計畫！7年內生產4000噸釹和鐠基磁體

印度啟動85億稀土生產計畫！圖為稀土礦場裡的礦石。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為降低對中國稀土依賴，印度計畫啟動1項價值高達250億盧比（約新台幣85億）的激勵計劃，彭博報導，知情人士透露，包括礦業巨頭Vedanta、JSW和電動車零組件製造商Sona BLW在內的公司都對該計劃表現出了興趣。印度的目標是支援3到4家大公司，在7年內使用當地開採的原材料生產4000噸釹和鐠基磁鐵。

知情人士稱，印度為刺激稀土磁鐵的本地生產，正在計劃1項價值高達250億盧比的激勵計劃，用於製造這些磁鐵的私營部門公司，由於細節不公開，因此要求匿名。

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知情人士表示，該政策藍圖可能很快就會提交內閣批准，他們說，該計劃的最終支出取決於內部協商，並且可能會發生變化。

在控制著全球約90%稀土加工的中國，在與美國的貿易戰中收緊了對稀土的出口管制後，印度正在加快這方面的努力。這擾亂了全球汽車製造商的供應鏈，包括那些在印度運營的汽車製造商。

印度總理莫迪（Narendra Modi）上週末在里約熱內盧舉行的金磚國家會議上強調了關鍵礦產可靠供應的必要性。莫迪在活動中表示，重要的是要確保任何國家都不得將這些資源用於自身私利或作為對付他人的武器。

據知情人士和彭博新聞社看到的1項政策提案稱，印度的目標是支援3到4家大公司，在7年內使用當地開採的原材料生產 4000 噸釹和鐠基磁鐵。

知情人士表示，將有兩年的醞釀期，激勵措施將在製造開始後的5年內推出。他們補充說，印度的電動汽車行業發展迅速，正在考慮根據該計劃為每1000噸產能投資高達60億盧比（約新台幣20.4億元）。

Vedanta發言人在1封電子郵件中說，我們對稀土磁鐵製造的興趣，源於它對綠色技術的戰略重要性，這些礦物正迅速成為具有全球影響力的新槓桿。

Sona BLW執行長Vivek Vikram Singh告訴彭博新聞社，生產磁鐵將有助於確保Sona BLW的供應鏈安全，公司可能尋求與1家公司的合作夥伴來開發磁體技術。

重工業部和JSW沒有立即回復尋求置評的電子郵件。

根據擬議的藍圖，政府將邀請公司競標500噸至1500噸之間的年產能。

根據該提案，要獲得資格，製造商必須滿足嚴格的規範，包括最終產品價值的一半必須來自本地生產的氧化釹鐠，這是製造高性能磁體的關鍵成分。

它補充說，到製造業的第5年，國內採購需求將上升到80%。

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