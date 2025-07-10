傳黃仁勳將訪中國見高官 力拚9月上市新版晶片

市場傳出，輝達執行長黃仁勳下週訪中國見官員，力拚9月上市新版晶片。（本報資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）針對中國市場特別打造的人工智慧（AI）晶片，最快將於今年9月正式推出。為進一步鞏固中國市場，傳出輝達執行長黃仁勳計劃下週參加在北京舉行的「中國國際供應鏈促進博覽會」，預計與中國官員會面，重申輝達對中國市場的承諾。

英國《金融時報》指出，黃仁勳正安排拜會中國國務院總理李強與副總理何立峰。先前黃仁勳訪問中國時，曾跟何立峰會談，但這些行程計畫還在等待中方確定。

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據報導，輝達為中國打造的新晶片是基於現有的Blackwell RTX Pro 6000進行調整，刪除了高頻寬記憶體（HBM）、NVLink等可能違反美國出口管制的新技術，以符合美國政府對高階AI晶片出口至中國的限制規範。

消息人士透露，目前這款為中國特製的AI晶片已交付部分中國企業試用，並獲得正面回饋，已有企業表達強烈購買意願，預計正式銷售最快也要得等到9月，目前輝達正與美國政府進一步協調，確保晶片完全符合出口新規。

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