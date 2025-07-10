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從10％升到50％！拿到川普「稅率最高」的國家 巴西股匯雙殺

2025/07/10 09:50

川普威脅將對巴西徵收50%的關稅，較之前僅10%大幅拉高。（法新社）川普威脅將對巴西徵收50%的關稅，較之前僅10%大幅拉高。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普9日威脅，將自8月1日起對巴西輸美商品課徵50%關稅，這是目前川普已公布新一輪關稅中，稅率最高的國家。據報導，川普將關稅與針對巴西前總統波索納羅的「政治迫害」連結起來，因此將關稅從10%大幅提高至50%。對此，巴西總統盧拉也發聲反擊，將「對等回應」。

據報導，川普威脅將課徵巴西50%關稅後，巴西股市普遍下跌，巴西股市指數收盤137480.80點、下跌1822.05點、跌幅約1.31%。個股部分以航空與能源類股跌幅明顯，飛機製造商巴西航空工業股價暴跌9%，能源巨頭巴西國家石油公司（Petrobras）在美國的股價大幅下挫、約1.3%，而巴西幣里爾兌美元一度重貶2.9%出口商哀鴻遍野。

盧拉指出，關於「美國在與巴西的貿易中存在逆差」的說法純屬假消息。從美國官方統計數據顯示，過去15年間，美國在對巴西的商品和服務貿易中累計實現了4100億美元（約新台幣11.9兆元）順差。有鑑於此，任何單方面加徵關稅的措施，政府都將依據巴西《商業互惠法》予以對等回應。

巴西副總統阿爾克明也表示，川普宣布對巴西商品徵收新關稅不公平。他稱，看不出有任何理由要對巴西提高關稅，巴西不是美國的問題，這一點需要強調。美國對巴西是順差，在美國對我們出口的產品中，十中有八都是零關稅，不需要繳稅。

《路透》指出，美國是巴西僅次於中國的第二大貿易夥伴，對巴西徵收關稅可能對美國食品價格產生重大影響。美國是全球最大的咖啡消費國，其咖啡消費量約有3分之1來自巴西，而巴西是全球最大的咖啡種植國。據行業組織稱，巴西每年向美國出口的咖啡接近800萬袋。

美國銷售的橙汁一半以上來自巴西，佔全球橙汁貿易的80%。巴西這個南美農業強國也向美國出口糖、牛肉、乙醇等產品。

巴西橙汁行業組織 CitrusBR 的執行董事 Ibiapaba Netto 表示：這項措施不僅影響巴西，還影響整個美國果汁行業，該行業僱用了數千人，幾十年來巴西一直是其主要供應商。

分析師指出，如果巴西產品輸美關稅來到50%，可能會對巴西一些產業造成重大損害。對此，Morada Capital執行長阿爾斯藍（Felipe Arslan）表示，包括鋼鐵產品、運輸設備（主要是飛機和飛機零件）、專用機械（如土木工程設備）和非金屬礦物，都占巴西對美國出口的很大一部分。

摩根大通的經濟學家週三在1份名為《又一天，又離解放日更近一步》的客戶報告中表示，川普揚言對巴西商品課徵50%關稅，是目前為止最令人意外的貿易威脅。。

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