川普關稅戰下全球股市最大贏家與輸家揭曉！希臘奪冠 亞洲「這國」2位數下跌墊底

泰國在政治不穩定，經濟低迷下，今年來股市下跌逾13%，敬陪末座。（示意圖，歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普關稅政策震撼全球，不過，全球股市今年上半年飆升至前所未有的水準，而歐洲市場因經濟增長復甦、資本從美股撤出激勵，成為大贏家，而希臘更以近6成漲幅居世界之首，至於最大輸家是泰國，在政治不穩定，經濟低迷下，今年來股市下跌逾13%，敬陪末座。

CNBC報導，衡量發達市場和新興市場股票中2500多隻股票表現的MSCI全球指數自年初以來上漲了近10%，在7月4日創下歷史新高。

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根據晨星為CNBC整理的數據，歐洲股市已成為2025年的驚喜之星，希臘、波蘭、捷克共和國和西班牙今年迄今的漲幅領先全球。

相比之下，鑒於川普反覆無常的政策制定後，人們對美國資產的信心動搖，美股攀升相對較低。

與此同時，韓國在亞洲地區表現分化的情況下，脫穎而出，成為亞洲表現最好的國家，而泰國、土耳其、印尼和沙烏地阿拉伯在全球排名中排名墊底。

報導進一步分析指出，希臘是今年迄今表現最好的股市，上漲了近60%，市場觀察人士表示，還有進一步飆升的空間。

安本全球新興市場股票投資總監Gabriel Sacks表示，希臘在東歐一直表現突出，得益於經濟復甦、銀行業改革和強勁的旅遊業。

富達國際（Fidelity International）多資產投資組合經理George Efstathopoulos預計希臘股市將繼續跑贏大盤。

法人認為，國防股和銀行業，受關稅戰影響小，後市持續看俏。

亞洲表現分化，在亞洲基準表現喜憂參半的情況下，韓國在2025年上演了令人印象深刻的反彈，年初至今上漲了30%以上，並佔據了該地區的領先地位。

元大證券全球策略師Daniel Yoo表示，儘管韓國政治動蕩，對美國的出口徵收25%的關稅，但由於關稅稅率已經被定價，該國的市場前景仍然“看起來相當不錯”。

Emmer Capital Partners Limited執行長Manishi Raychaudhuri表示，市場還認為，韓國出口商可能能夠更好地承受這些關稅，因為美國消費者可以吸收大部分價格上漲。

晨星高級股票分析師Kai Wang表示，從根本上講，今年早些時候從反對黨中選出新總統尹錫悅提振了投資者情緒，並提高了人們對期待已久的公司治理改革的希望，他指出了關鍵行業的出色表現，例如造船和越來越多地用於AI伺服器的先進高頻寬存儲晶片。

至於排名墊底的泰國，自今年年初以來，由於政治動蕩、腐敗醜聞、經濟困境以及美國對其關鍵汽車零組件出口部門徵收的汽車關稅的拖累，使今年來股市已下跌超過13%。

展望後市，根據晨星的股票衡量標準，到目前為止，2025年對股市來說是相當看漲的1年，年初至今只有5個股市出現虧損。

富達國際（Fidelity International）的埃夫斯塔索普洛斯（Efstathopoulos）說，解放日之後，最糟糕的負面衝擊可能已經過去了，雖然不確定性仍然很高，但他指出，像中國這樣的關鍵市場正在刺激其經濟，而聯準會一直在走寬鬆的道路上，儘管速度很慢。另，財政最保守的政府德國，已經結束了數10年的財政緊縮，所有這些都應該對全球增長產生積極影響。

華僑銀行投資策略董事總經理Vasu Menon表示，儘管今年上半年面臨一系列不利因素，但投資市場表現良好，並表現出韌性，但他補充說，由於全球不確定性仍然固定，他預計下半年波動性將持續，如果投資市場繼續克服不利因素，並在下半年也表現良好，請不要感到驚訝，特別是如果對貿易、關稅和通膨的擔憂在未來幾個月有所緩解。

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